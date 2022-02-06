Влахович впервые забил за «Ювентус» на 13-й минуте дебютного матча

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, перешедший в туринскую команду в январе, забил гол в своём дебютном матче за «бьянконери».

22-летний сербский футболист отличился на 13-й минуте матча с «Вероной» в 24-м туре итальянской Серии А. Ему ассистировал аргентинский форвард Пауло Дибала.

Напомним, «Ювентус» приобрёл Влаховича у «Фиорентины». Ранее сообщалось, что «фиалки» получат € 70 млн. Ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. Агентские сборы составили € 11,6 млн.



В этом сезоне в 21 матче итальянской Серии А за «Фиорентину» Душан забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны.

«Ювентус» занимает пятое место в Серии А после 23 матчей.