«Реал» отказался от подписания Холанда

Мадридский «Реал» вышел из гонки за подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда из-за предстоящего перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе свободным агентом. Об этом сообщает Daily Star.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.
Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.
«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты:
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