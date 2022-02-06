Марсело хочет рекламировать нижнее бельё, когда станет самым титулованным игроком «Реала»

Защитник «Реала» Марсело хочет стать самым титулованным футболистом в истории «сливочных», сообщает COPE.
По информации источника, бразилец желает побить рекорд полузащитника Франсиско Хенто, у которого так же, как и у Марсело 23 трофея с «Королевским клубом».
Отмечается, что после достижения данной цели футболист готов завершить карьеру и стать моделью для рекламы нижнего белья.
Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Три раза игрок брал Суперкубок УЕФА и дважды — Кубок Испании.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры бразилец принял участие в четырёх матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:
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