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Марсело хочет рекламировать нижнее бельё, когда станет самым титулованным игроком «Реала»

Марсело хочет рекламировать нижнее бельё, когда станет самым титулованным игроком «Реала»
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Защитник «Реала» Марсело хочет стать самым титулованным футболистом в истории «сливочных», сообщает COPE.

По информации источника, бразилец желает побить рекорд полузащитника Франсиско Хенто, у которого так же, как и у Марсело 23 трофея с «Королевским клубом».

Отмечается, что после достижения данной цели футболист готов завершить карьеру и стать моделью для рекламы нижнего белья.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Три раза игрок брал Суперкубок УЕФА и дважды — Кубок Испании.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры бразилец принял участие в четырёх матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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