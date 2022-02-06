Гус Тиль — о будущем: не хочу ничего говорить об этом. У меня есть работодатель в Москве

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах аренды за «Фейеноорд», ответил на вопрос о своём будущем.



«Я сказал себе, что не хочу ничего говорить об этом. У меня есть работодатель в Москве, и я не хочу, чтобы они услышали что-то, чего ещё не знают. Я не хочу никого обрадовать или разочаровать. Но здесь я определённо влился в команду», — приводит слова Тиля Rijnmond.

На счету Тиля 13 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов. На данный момент полузащитник возглавляет список лучших бомбардиров турнира.



Напомним, Тиль перешёл в «Спартак» из «АЗ Алкмар» летом 2019 года за € 18 млн. За «Спартак» он забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 24 матчах. Аренда голландца в «Фейеноорде» закончится в июне этого года.