Александр Медведев: «Зенит» возьмёт Алипа в аренду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб возьмёт в аренду защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, который находится в команде из Санкт-Петербурга на просмотре.
«Алипа возьмём в аренду», — приводит слова Медведева Bobsoccer.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский клуб может взять 22-летнего футболиста в аренду до конца сезона.
Алип — воспитанник «Кайрата». Он по-прежнему принадлежит казахстанской команде, но находится в составе коллектива Сергея Семака на просмотре с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся «Зениту» победу.
В нынешнем сезоне Алип забил 1 гол в 13 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,7 млн.
Ближайший официальный матч команда Семака проведёт на своём поле 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».
- 6 февраля 2022
-
23:29
-
23:28
-
23:28
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:44
-
22:30
-
22:30
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
21:12
-
21:09
-
21:01
-
20:52
-
20:37
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:34