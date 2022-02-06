Александр Медведев: «Зенит» возьмёт Алипа в аренду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб возьмёт в аренду защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, который находится в команде из Санкт-Петербурга на просмотре.



«Алипа возьмём в аренду», — приводит слова Медведева Bobsoccer.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что российский клуб может взять 22-летнего футболиста в аренду до конца сезона.



Алип — воспитанник «Кайрата». Он по-прежнему принадлежит казахстанской команде, но находится в составе коллектива Сергея Семака на просмотре с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся «Зениту» победу.



В нынешнем сезоне Алип забил 1 гол в 13 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,7 млн.



Ближайший официальный матч команда Семака проведёт на своём поле 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».

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