Роналду стал первым, кто набрал 400 млн подписчиков в «Инстаграме»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 400 миллионов подписчиков в «Инстаграме». Ранее таких показателей не было ни у одного пользователя соцсети.

Скриншот шапки профиля Роналду в «Инстаграме».

Среди самых популярных людей в «Инстаграме» также фигурируют модель Кайли Дженнер (308 млн) и нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси (306 млн).



Только у профиля самой платформы «Инстаграм» больше подписчиков, чем у Криштиану Роналду (469 млн).



Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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