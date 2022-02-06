Месси забил второй гол за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Первый был в ноябре
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Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил гол в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем». Аргентинец отличился на 38-й минуте.
Это второй гол Месси в чемпионате Франции. До этого он забил в матче 14-го тура с «Нантом» (3:1), который состоялся 20 ноября 2021 года. Теперь у Месси 2 гола в 13 матчах Лиги 1. Кроме того, он отдал 6 голевых передач.
Отметим, что в Лиге чемпионов в этом сезоне Месси забил 5 голов в 5 матчах.
Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. По итогам прошлого года 34-летний аргентинский футболист получил «Золотой мяч».
«ПСЖ» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль».
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