Фарке прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Хеккеном»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке подвёл итоги товарищеского матча с «Хеккеном» (2:1).



«У нас было 11 дней на подготовку перёд довольно тяжёлым соперником. Я очень доволен тем, как мы провели игру, как строили атаки и как перевернули ход матча. Я доволен результатом.



Мы проделываем очень тяжёлую работу, но я вижу, как ребята выкладываются. Несмотря на то что игра в товарищеских матчах не является показателем уровня, я вижу всё то, что задумал. Нам предстоит ещё много работы», — рассказал Фарке в видео на YouTube-канале «Краснодара».



Немецкий специалист Даниэль Фарке был назначен главным тренером «Краснодара» в январе 2022 года. Он занял вакантный пост после увольнения Виктора Гончаренко.