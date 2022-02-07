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Фарке прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Хеккеном»

Фарке прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Хеккеном»
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Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке подвёл итоги товарищеского матча с «Хеккеном» (2:1).

«У нас было 11 дней на подготовку перёд довольно тяжёлым соперником. Я очень доволен тем, как мы провели игру, как строили атаки и как перевернули ход матча. Я доволен результатом.

Мы проделываем очень тяжёлую работу, но я вижу, как ребята выкладываются. Несмотря на то что игра в товарищеских матчах не является показателем уровня, я вижу всё то, что задумал. Нам предстоит ещё много работы», — рассказал Фарке в видео на YouTube-канале «Краснодара».

Немецкий специалист Даниэль Фарке был назначен главным тренером «Краснодара» в январе 2022 года. Он занял вакантный пост после увольнения Виктора Гончаренко.

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