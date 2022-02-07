Классон рассказал, когда «Краснодар» наберёт ход

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о победе команды в товарищеском матче над «Хеккеном» (2:1).
«Нам противостоял довольно серьёзный соперник. «Хеккен» хорошо играл. Мы в перерыве слегка изменили тактику, повезло забить два гола, да, была удача.
Вы могли заметить, что в матче мы где-то не играли с нужной скоростью. Несмотря на то что мы здесь уже три недели, нам нужно ещё немного времени. Все тренировки проходят хорошо, к началу сезона мы наберём ход.
Ботхейм? Мы с ним друзья как за пределами поля, так и во время матчей. Это действительно помогает, мы можем общаться на одном языке», — рассказал шведский полузащитник в видео на YouTube-канале «Краснодара».
Ближайший официальный матч команда Даниэля Фарке проведёт в конце февраля с «Локомотивом».
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