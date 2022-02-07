Юристы Роналду пытаются запретить публикацию документов об изнасиловании модели Майорги

Юристы нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пытаются запретить публикацию документов полиции Лас-Вегаса по делу об изнасиловании модели Кэтрин Майорги, сообщает Mirror.
По информации источника, представители потерпевшей хотят, чтобы полицейская документация по делу была опубликована в New York Times. В свою очередь, юристы португальского футболиста считают, что информация, взятая незаконным путём с Football Leaks, не может быть опубликована. Суд Лас-Вегаса рассмотрит дело о возможной публикации данных материалов на этой неделе.
Напомним, Майорга утверждает, что Криштиану Роналду изнасиловал её в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. По её словам, португалец заплатил ей $ 375 тыс. за молчание. В дальнейшем Роналду подтвердил это.
В 2018 году Майорга подала в суд на Роналду, однако прокуратура Лас-Вегаса не нашла состава преступления и сняла обвинения против португальского футболиста.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»:
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