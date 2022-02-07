«Реал» обыграл «Гранаду» благодаря голу Асенсио

В ночь с 6 на 7 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в городе Мадрид в рамках 23-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Гранаду». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 74-й минуте отличился форвард Марко Асенсио, ему ассистировал Эдер Милитао.

Гол Асенсио:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервным рефери выступал Даниэль Пасториса Иглесиас.



«Реал» набрал 53 очка в 23 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Гранада» (24) находится на 16-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

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