29-летний форвард английского «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций. Об этом сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».
На прошедшем турнире Мане принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся победу на турнире своей сборной.
Вратарь Египта отбивает пенальти Мане после подсказки Салаха.
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Всего в текущем сезоне за «Ливерпуль» Мане провёл 26 матчей. На его счету 10 голов и одна результативная передача.
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