Алвес: будем бороться за то, чтобы вернуть «Барсу», на то место, которого она заслуживает

38-летний бразильский защитник Дани Алвес прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (4:2) в 23-м туре чемпионата Испании, а также высказался о первой игре на «Камп Ноу» после возвращения.

«Это была мечта – вернуться на «Камп Ноу». Приятные эмоции, несмотря на полученную красную карточку. Мы будем бороться за то, чтобы вернуть «Барсу» на то место, которого она заслуживает. Хотя клуб находится не в лучшей форме, мы должны стремиться к возвращению. В эти моменты мы должны быть едины. Потому что мы чувствуем цвета и историю клуба. Мы работаем над тем, чтобы сделать «Барселону» такой, какой она того заслуживает.

Моя роль в матче с мадридским «Атлетико»? Футбол изменился, и мы должны адаптироваться к этому. Вы должны понимать потребности определённого матча и запросы тренера. Мне тоже нравятся тактические штучки.

Самый возрастной игрок, забивший за «Барсу»? Возраст — это просто число. Сегодня я чувствовал те же эмоции, что и в моём первом матче за клуб», — цитирует Алвеса BarçaTimes в «Твиттере».

Алвес («Барселона») получает прямую красную за грубейший фол.

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