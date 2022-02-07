Овермарс покинул «Аякс» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

48-летний бывший известный футболист нидерландского «Аякса» Марк Овермарс, после завершения карьеры вошедший в состав правления клубом и занимавший должность спортивного директора, покинул клуб по весьма неоднозначным причинам. Об этом сообщает пресс-служба «Аякса» на официальном сайте.
Отмечается, что Овермарс принял это решение после обсуждения в последние дни с наблюдательным советом клуба и генеральным директором «Аякса» Эдвином ван дер Саром. Причиной такого решения послужила серия неуместных сообщений, отправленных нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени.
Марк Овермарс был директором по футбольным вопросам в «Аяксе» с лета 2012 года. С 1 февраля 2013 года бывший звёздный футболист, игравший, в частности, в «Аяксе», «Арсенале» и «Барселоне», занимает эту должность в качестве спортивного директора. Недавно он был переизбран на новый срок, до 30 июня 2026 года.
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