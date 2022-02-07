Обамеянг отреагировал на победу над «Атлетико» в дебютном матче за «Барселону»

32-летний габонский нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о победе над мадридским «Атлетико» (4:2) в 23-м туре чемпионата Испании. Эта игра для форварда стала первой в майке сине-гранатовых после ухода из лондонского «Арсенала».

«Впервые надеть майку такого клуба — это невероятное чувство! Сильная командная игра и огромная победа для нас», — гласит пост Обамеянга в «Инстаграме».

«Барселона» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур.

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«Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (36) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 53 очка после 23 туров.