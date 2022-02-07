Аллегри: Влаховичу ещё есть над чем работать

7 февраля «Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола туринского клуба забили новички, перешедшие в команду в январе – первый мяч на счету Душана Влаховича, второй гол хозяев забил Денис Закария.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил дебют обоих футболистов.

«Игра не была простой, но мы всё сделали качественно и смогли хорошо выступить.

Как я уже говорил, новым игрокам важно не терять концентрацию, потому что впереди у них долгий путь. Сегодня они оба хорошо отработали и в атаке, и в обороне.

Влахович несколько раз ошибался, принимая мяч. Ему ещё есть над чем работать – движения должны быть чище. Но ему всего 22 года, у него пока не так много опыта», – цитирует Аллегри Football Italia.