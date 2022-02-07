Иван Обляков: чувствуется, что команда набирает форму

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об игре команды на сборах.

«Вторая игра по 90 минут, тем более через два дня на третий. Но это абсолютно нормальная ситуация. Главное — чувствуется, что команда набирает форму. По ситуации я периодически смещался в середину. Смысл был в том, чтобы создать преимущество в центральной зоне. На мой взгляд, временами мы неплохо контролировали мяч и комбинировали. Создали немало моментов. Жаль, я не забил парочку.

В одно касание срезал мяч в дальний угол, но не попал в створ. Надо чуть потренировать игру на втором этаже. Функциональное состояние однозначно улучшается. В игровых аспектах тоже есть прогресс. Мяч в игре с «Норшелланном» двигался лучше, чем в первых двух матчах на этих сборах. Сейчас уже лучше комбинируем, прессингуем. Постепенно набираем кондиции, это заметно», — цитирует игрока Bobsoccer.