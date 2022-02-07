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Иван Обляков: чувствуется, что команда набирает форму

Иван Обляков: чувствуется, что команда набирает форму
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об игре команды на сборах.

«Вторая игра по 90 минут, тем более через два дня на третий. Но это абсолютно нормальная ситуация. Главное — чувствуется, что команда набирает форму. По ситуации я периодически смещался в середину. Смысл был в том, чтобы создать преимущество в центральной зоне. На мой взгляд, временами мы неплохо контролировали мяч и комбинировали. Создали немало моментов. Жаль, я не забил парочку.

В одно касание срезал мяч в дальний угол, но не попал в створ. Надо чуть потренировать игру на втором этаже. Функциональное состояние однозначно улучшается. В игровых аспектах тоже есть прогресс. Мяч в игре с «Норшелланном» двигался лучше, чем в первых двух матчах на этих сборах. Сейчас уже лучше комбинируем, прессингуем. Постепенно набираем кондиции, это заметно», — цитирует игрока Bobsoccer.

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