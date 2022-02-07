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«Боруссия» Дортмунд провела переговоры с защитником «Баварии»

«Боруссия» Дортмунд провела переговоры с защитником «Баварии»
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Дортмундская «Боруссия» может подписать защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона. По сведениям источника, представители «шмелей» провели переговоры с агентами немецкого футболиста. Об этом сообщает журналист Мануэль Вэт в «Твиттере».

Сообщается, что защитник «Боруссии» Мануэль Аканджи отклонил предложение клуба о продлении контракта, который истекает в 2023 году. В связи с этим дортмундский клуб провёл переговоры с представителями Зюле.

Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.

«Бавария» набрала 52 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Боруссия» Д (43) — на 2-м месте.

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