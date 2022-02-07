Килиан Мбаппе заявил, что не принял решения касательно развития своей карьеры
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал заявление о своём будущем.
«Я ещё не принял решения касательно моей карьеры. Думаю, игры с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов могут на многое повлиять. Хоть я и могу вести переговоры с другими клубами, но не собираюсь контактировать с соперниками. Я по-прежнему настроен победить «Реал» — а дальше будет видно», – цитирует игрока L’Équipe.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский форвард сыграл в 21 матче чемпионата Франции, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Действующее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца сезона-2021/2022. С 2017 года нападающий вызывается в национальную команду Франции.
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