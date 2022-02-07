Иван Зазвонкин подписал профессиональный контракт с «Динамо»

Атакующий полузащитник молодежной команды «Динамо» Иван Зазвонкин подписал профессиональный контракт с московским клубом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Иван Зазвонкин находится в системе динамовской вертикали развития футбола с февраля 2020 года. Он играет в команде ЮФЛ по своему возрасту, а также за молодёжный состав. В нынешнем сезоне Зазвонкин принял участие в 13 матчах молодёжного первенства России за «Динамо» и забил 4 гола. Московская команда занимает 2-е место в таблице группы А молодёжного первенства сезона-2021/2022.



Московское «Динамо» набрало 36 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (27) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (38).