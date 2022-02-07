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Источник: «Фиорентина» не получала предложений по трансферу Кокорина

Источник: «Фиорентина» не получала предложений по трансферу Кокорина
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в ближайшее время должен покинуть команду. Итальянский клуб работает над продажей футболиста в один из клубов России. Об этом сообщает fiorentinanews со ссылкой на La Nazione.

По сведениям источника, итальянский клуб ещё не получал предложений по трансферу 30-летнего нападающего. Также «Фиорентина» работает над возможностью расторжения контракта, но тот факт, что соглашение Кокорина действует до 2024 года и он получает € 1,7 млн в год, не делает сделку лёгкой.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.

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