Источник: Пике отговорил де Лигта от перехода в «Барселону» в 2019 году
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике отговорил тогдашнего защитника нидерландского «Аякса» Маттейса де Лигта от перехода в испанскую команду в 2019 году. Об этом сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, 22-летний нидерландский футболист планировал перейти в «Барселону», но передумал после разговора с Пике. Испанский защитник отговорил де Лигта от перехода в свою команду, заявив, что тот будет получать мало игрового времени.
Де Лигт в 2019 году перешёл в «Ювентус». Сам Пике отрицает факт подобного разговора, а де Лигт и его агент Мино Райола — нет.
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