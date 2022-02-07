Мбаппе: сейчас всё хорошо, но нам нужно освободить место для Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал об игре с Лионелем Месси.
«Для успешного выступления Лионелю нужно чаще играть на мяче и дирижировать игрой. В такой концепции он может спокойно передвигаться по полю. Для меня не имеет значения, где играть. Карьеру я начинал в центре нападения, играл справа. Теперь я слева, но у меня всегда есть свобода перемещений.
Сейчас мы хорошо сыгрались, но нам нужно освободить место для Неймара. Посмотрим, что будет, когда он вернётся. Надеемся, это произойдет скоро», — цитирует игрока Get French Football News.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский форвард сыграл в 21 матче чемпионата Франции, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Действующее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца сезона-2021/2022. С 2017 года нападающий вызывается в национальную команду Франции.
- 7 февраля 2022
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