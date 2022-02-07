Медина: Акинфеев и Дзагоев хорошо меня приняли в ЦСКА. У них огромный опыт

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о первых впечатлениях от перехода в российский клуб.



«Советовался ли я с Макси Моралесом перед переездом в Россию? Да, Макси — мой хороший друг, который выступал в России. Но надолго он здесь не задержался. Он рассказал мне много хорошего о Москве, о том, что она похожа с Нью-Йорком и у меня не должно быть никаких проблем в России. Он меня очень хорошо подготовил и ответил на все вопросы.



Стадион ЦСКА? Он произвёл на меня огромное впечатление. Это красивый, новый и современный стадион. В Нью-Йорке много похожих арен. Мне кажется, если наш стадион полностью заполнится, то атмосфера будет просто нереальной. Хочется поскорее начать играть там и оставить след в истории ПФК ЦСКА.



Несмотря на то, что в ЦСКА много молодых игроков, мне хочется отметить смесь молодости и опыта. Потому что такие игроки, как Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев — настоящие «старожилы» команды. У них огромный опыт и они хорошо меня приняли.



Моя главная цель — сыграть большое количество матчей, забить как можно больше голов и отдать как можно больше голевых передач», — рассказал Медина в видео на Youtube-канале ЦСКА.

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