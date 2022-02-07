Медина: Акинфеев и Дзагоев хорошо меня приняли в ЦСКА. У них огромный опыт

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о первых впечатлениях от перехода в российский клуб.
«Советовался ли я с Макси Моралесом перед переездом в Россию? Да, Макси — мой хороший друг, который выступал в России. Но надолго он здесь не задержался. Он рассказал мне много хорошего о Москве, о том, что она похожа с Нью-Йорком и у меня не должно быть никаких проблем в России. Он меня очень хорошо подготовил и ответил на все вопросы.
Стадион ЦСКА? Он произвёл на меня огромное впечатление. Это красивый, новый и современный стадион. В Нью-Йорке много похожих арен. Мне кажется, если наш стадион полностью заполнится, то атмосфера будет просто нереальной. Хочется поскорее начать играть там и оставить след в истории ПФК ЦСКА.
Несмотря на то, что в ЦСКА много молодых игроков, мне хочется отметить смесь молодости и опыта. Потому что такие игроки, как Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев — настоящие «старожилы» команды. У них огромный опыт и они хорошо меня приняли.
Моя главная цель — сыграть большое количество матчей, забить как можно больше голов и отдать как можно больше голевых передач», — рассказал Медина в видео на Youtube-канале ЦСКА.
- 7 февраля 2022
-
16:17
-
16:00
-
16:00
-
15:45
-
15:42
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:00
-
14:56
-
14:22
-
14:14
-
14:08
-
13:48
-
13:21
-
13:12
-
12:56
-
12:44
-
12:28
-
12:21
-
12:10
-
11:55
-
11:47
-
11:25
-
11:17
-
11:06
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:42
-
09:22