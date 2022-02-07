Стали известны сроки восстановления Нойера от травмы

Стали известны сроки восстановления вратаря «Баварии» Мануэля Нойера. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».



По информации инсайдера, немец пропустит от трёх до шести недель из-за травмы. Вместо него будет играть запасной вратарь мюнхенцев Свен Ульрайх.



Накануне Нойер принял участие в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг» (3:2). Эта победа стала для 35-летнего футболиста 310-й в рамках чемпионата Германии. По этому показателю он сравнялся с легендой «Баварии» Оливером Каном.



Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 458 матчах, в которых пропустил 376 голов и 211 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.

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