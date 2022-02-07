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«Химки» арендовали нападающего бельгийского «Антверпена»

«Химки» арендовали нападающего бельгийского «Антверпена»
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Подмосковные «Химки» объявили об аренде нападающего бельгийского «Антверпена» Дидье Ламкеля Зе до конца. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба на официальном сайте.

«Химки» арендовали камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе у «Антверпена». Соглашение рассчитано до конца сезона. Футболист прошёл медобследование и присоединился к команде в Турции.

Зе — воспитанник «Лилля». Нападающий дебютировал в профессиональном футболе, выступая за дубль французского клуба. В 2016-м Дидье перешёл в «Ньор», где провёл два сезона. После — футболист подписал контракт с бельгийским «Антверпеном», в составе которого сыграл 88 матчей, забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. В 2020-м помог команде выиграть Кубок Бельгии. Также нападающий вызывался в сборную Камеруна и провёл один матч в квалификационном раунде Кубка африканских наций», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

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