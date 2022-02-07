Каррагер: Салах не пробил пенальти в серии — это безумие

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о результате Кубка Африки.

«Вот почему ваш лучший пенальтист никогда не должен бить пятым. Салах не пробил пенальти за Египет в серии пенальти в финале – это безумие.



Несколько лет назад то же самое случилось с Роналду в матче Португалии и Испании», – цитирует Каррагера Daily mail.



Сборная Сенегала играла активнее и доминировала большую часть матча, но не сумела вскрыть оборону Египта. Тем не менее сенегальцы выиграли серию пенальти — 4:2. Решающий удар на счету Мане, перед этим голкипер Сенегала Эдуар Менди потащил удар Моханада Лашина.



Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.