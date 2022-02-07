Стали известны подробности аренды «Зенитом» Нуралы Алипа

Футболист «Кайрата» Нуралы Алип перейдёт в санкт-петербургский «Зенит» на правах аренды. Об этом сообщил агент Сослан Касабиев.



«Делами Алипа занимается лично президент «Кайрата». По моей информации, «Зенит» договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идёт о сумме в € 4 млн.



Возможности Алипа хорошо известны в «Зените» благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане. Если говорить о странах СНГ, то лучшего варианта усилить центр обороны за относительно небольшие деньги не найти. Один из лучших игроков сборной Казахстана, обладающий опытом выступлений в еврокубках.



Способен ли он бороться за место в стартовом составе «Зенита»? Тренировочный процесс покажет. Да, конкуренция в центре обороны у «Зенита» высокая, но никто не отменял травмы и дисквалификации. На данный момент назвал бы Алипа третьим в списке претендентов на попадание в стартовый состав», — цитирует Касабиева агентство «РИА Новости».

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