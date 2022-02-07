Джикия: «Спартаку» надо быть выше» — банальные слова. Хочу, чтобы стабилизировалась игра

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями о результатах команды в первой части сезона.
«Первые дни после первой части сезона было непросто, крутил в голове моменты, которые могли сложиться по-другому. Но потом отошёл, да. Есть приятные воспоминания о Лиге Европы. Первое место грело душу. Но очевидно, что результат в РПЛ никуда не годится – худшая первая половина сезона за всё то время, что я играю за «Спартак».
Игнатов считает, что можно попробовать зацепиться за «Зенит»? Он сказал, конечно, хорошо. Но при всём уважении к Михаилу Игнатову, я скажу по-другому. «Надо быть как можно выше и набрать максимальное количество очков» ― банальные слова. Мне бы хотелось, чтобы у «Спартака» стабилизировалась игра. Мы обязаны цепляться за прямую путёвку в еврокубки. А в Лиге Европы, учитывая, что мы уже здесь наворотили, будем выжимать максимум и цепляться до конца», — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 7 февраля 2022
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