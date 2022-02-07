Джикия озвучил слова, которые сказал Рую Витории после его ухода из «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход Руя Витории с поста главного тренера красно-белых после первой части сезона.



«Всегда тяжело расставаться с людьми, с которыми ты ешь один хлеб. Руй вписал своё имя и фамилию в историю «Спартака». Он тренер, который сделал то, что клуб не делал 25 лет. Были разные моменты, но я могу повторить то, что сказал ему лично.



Что сказал? Я благодарен ему за работу, которую он проделал. За время, которое провёл вместе с нами. Могу сказать ему спасибо за честность. При личном общении с ним я ни разу не задумывался о том, что он сделал что-то не так. Мы расстались в хороших отношениях, поблагодарили друг друга. В футболе бывает, что люди приходят и уходят», — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.