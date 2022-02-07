Маунт: «Челси» хочет выиграть клубный ЧМ. Мы ещё не побеждали в этом турнире

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира.

В полуфинале турнира лондонцы 9 февраля сыграют с саудовским «Аль-Хилялем». В другом полуфинале 8 февраля встретятся бразильский «Палмейрас» и египетский «Аль-Ахли».

«Я смотрел финал Кубка Либертадорес с Тьяго Силвой и Жоржиньо, пока мы ужинали в гостинице. Тьяго поставил свой iPad в конце стола, чтобы мы могли посмотреть весь матч.

Эти двое из Бразилии, поэтому они часто смотрели этот турнир, а я до этого видел не так много матчей. «Палмейрас» выглядел очень динамичной и агрессивной командой, которая страстно желала победить. Они производят впечатление хорошей команды. Они выиграли тот финал, играя сердцем, и мы знаем, что любая команда, которая с нами встретится, захочет нас обыграть.

Мы всегда сосредоточены на следующей игре, потому что они идут плотным потоком, но мы действительно хотим выиграть этот турнир. Наш клуб никогда в нём не побеждал, поэтому мы хотим выиграть его, как и любой турнир, в котором мы участвуем. Мы хотим обладать этим менталитетом победителей, и я надеюсь, что это будет удачная поездка для нас», — цитирует Маунта сайт «Челси».