Менди: игроки Египта очень хорошо исполняли пенальти, серия получилась напряжённой

Голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал победу в Кубке африканских наций — 2021.

«Мы гордимся этой победой. Мы никогда не выигрывали этот турнир ранее. Мы усердно работали, чтобы завоевать этот трофей, и мы выиграли его как команда и как страна, и я очень горжусь этим.

Серия пенальти получилась напряжённой и для меня, и для бьющих. Они очень хорошо исполняли удары, и я постарался сделать всё возможное, чтобы отразить один удар, и мне это удалось, так что я очень счастлив», — цитирует Менди сайт «Челси».

Менди был признан лучшим вратарём Кубка Африки. Сборная Сенегала стала победителем турнира, победив Египет в финале в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2. Менди провёл на турнире 5 матчей и в трёх из них оставил свои ворота сухими.