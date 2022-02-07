Рангник — о Лингарде: между нами нет проблем. Я доволен, что Джесси в составе «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что у него нет конфликта с полузащитником Джесси Лингардом.

29-летний футболист хотел уйти зимой, но клуб принял решение оставить его. В начале февраля Рангник сказал, что Лингард попросил отпуск на несколько дней, чтобы развеяться. Но Джесси ответил, что это была инициатива «МЮ».

«Нужно двигаться вперёд, между мной и Джесси нет никаких проблем. Я очень доволен, что он в нашем составе.

Он знает, что я был готов отпустить его, пока не возникла ситуация с Гринвудом», — сказал Рангник на пресс-конференции.

Контракт Лингарда истекает в конце сезона, поэтому зимой он не хотел принимать решения на долгосрочное будущее и был готов уйти лишь в аренду. В конце сезона полузащитник определится с дальнейшим продолжением своей карьеры.