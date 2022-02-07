Моро — о стыках ЧМ: желаю России победы, что мне ещё остаётся? Всё-таки это мой второй дом

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро выразил надежду, что сборная Россия всё-таки сумеет выйти на чемпионат мира – 2022 в Катаре через стыковые матчи квалификации. Напомним, соперником россиян в полуфинальном стыковом матче станет сборная Польши.
«Матч Хорватии с Россией? Я смотрел его в Загребе с друзьями и родственниками. Был уверен, что Хорватия победит и отберётся на чемпионат мира. Несмотря на то что поле было в плохом состоянии, наша команда доминировала на протяжении всего матча и заслужила победу.
Надеюсь, что Россия всё-таки сможет попасть на чемпионат мира. Буду очень рад за моих одноклубников и наших болельщиков, если россияне победят в стыковых матчах. Пусть Шиманьски забьёт, но Россия пройдёт дальше. Всё-таки теперь это мой второй дом. Желаю России победы. Что мне ещё остаётся? (смеётся)» — приводит слова Моро официальный сайт «Динамо».
- 7 февраля 2022
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