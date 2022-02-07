Игрок «Динамо»: знаем, что должны побеждать в каждом матче, чтобы занять желаемое место

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро высказался о предстоящей второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Давят ли на «Динамо» завышенные ожидания перед второй частью сезона? Не сказал бы. Мы просто сами хотим становиться лучше, у нас нет задачи оправдывать ожидания журналистов. Мы выполняем свою работу и знаем, что должны побеждать в каждом матче, чтобы занять то место, которое хотим занять. Наша цель – концентрироваться на предстоящей игре, а не загадывать, что будет в конце сезона», — приводит слова Моро официальный сайт «Динамо».

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).