В «ПСЖ» всё ещё надеются продлить контракт с Мбаппе

Руководство «Пари Сен-Жермен» всё ещё надеется удержать форварда Килиана Мбаппе, информирует RMC Sport.
Клуб продолжает обсуждать с представителями футболиста возможное продление контракта, истекающего ближайшим летом. «ПСЖ» может сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в составе, а также обеспечить ему ключевую роль в проекте.
Ранее неоднократно сообщалось, что летом 23-летний Мбаппе сделает выбор в пользу мадридского «Реала». Но накануне Килиан заявил, что пока не определился со своим будущим.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский форвард сыграл в 21 матче чемпионата Франции, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. С 2017 года нападающий вызывается в национальную команду Франции.
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