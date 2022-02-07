Италия заявила о желании принимать Евро-2032
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Федерация футбола Италии на своём официальном сайте заявила о желании принимать чемпионат Европы по футболу 2032 года.
Сообщается, что ради проведения турнира в Италии готовы модернизировать действующие стадионы и построить новые современные арены. Итальянцы отмечают, что подали заявку одними из первых – «задолго до крайнего срока, установленного УЕФА, 23 марта».
Также итальянцы напомнили об успешной организации церемонии открытия и матчей Евро-2020 в Риме.
Стоит напомнить, что Италия уже принимала чемпионат Европы 1968 года, победив на домашнем турнире. Также в Италии прошёл Евро-1980, триумфатором которого стала сборная ФРГ.
Италия стала победителем упомянутого ранее Евро-2020, приняв в Риме часть матчей континентального первенства.
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