«Спартак» продлил контракты с Литвиновым и Денисовым
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Московский «Спартак» подписал новые контракты с молодыми полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым. Теперь сотрудничество клуба с упомянутыми игроками рассчитано до мая 2026 года, информирует официальный сайт красно-белых.
Напомним, 20-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основу красно-белых в 2020 году и провёл с тех пор 20 матчей. 19-летний Денисов провёл две игры за первую команду красно-белых в первой части нынешнего сезона, до этого он выступал в составе «Спартака-2». Оба футболиста были заиграны за юношеские сборные России разных возрастов.
Интернет-портал Tranfsermarkt оценивает рыночную стоимость Руслана Литвинова в € 1,2 млн, а Даниила Денисова — в € 400 тыс.
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