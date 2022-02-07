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«Спартак» предоставил опцию продления контракта травмированному Павлу Маслову

«Спартак» предоставил опцию продления контракта травмированному Павлу Маслову
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Московский «Спартак» предоставил опцию продления контракта на год защитнику Павлу Маслову. Игрок может активировать её в любой момент, информирует официальный сайт красно-белых.

В активе 21-летнего игрока 39 матчей за основную команду «Спартака». Маслов перебрался в структуру красно-белых летом 2018 года. Сначала он выступал за дубль московского клуба, а с 2020 года стал привлекаться к основной команде. Павел также заигран за молодёжную сборную России, в составе которой уже провёл 7 матчей.

На данный момент Павел Маслов продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил около восьми месяцев назад. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего центрального защитника в € 1,8 млн.

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