«Спартак» предоставил опцию продления контракта травмированному Павлу Маслову

Московский «Спартак» предоставил опцию продления контракта на год защитнику Павлу Маслову. Игрок может активировать её в любой момент, информирует официальный сайт красно-белых.

В активе 21-летнего игрока 39 матчей за основную команду «Спартака». Маслов перебрался в структуру красно-белых летом 2018 года. Сначала он выступал за дубль московского клуба, а с 2020 года стал привлекаться к основной команде. Павел также заигран за молодёжную сборную России, в составе которой уже провёл 7 матчей.

На данный момент Павел Маслов продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил около восьми месяцев назад. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего центрального защитника в € 1,8 млн.