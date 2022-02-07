Денисов — о продлении контракта со «Спартаком»: зима складывается удачно

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал пролонгацию контракта с красно-белыми. Новое соглашение 19-летнего футболиста с клубом рассчитано до мая 2026 года.
«Рад продлить контракт со «Спартаком», это большое и значимое событие для меня. Буду продолжать работать и отдавать всего себя клубу. На этих сборах я забил свой первый мяч, теперь подписал новое соглашение, так что зима складывается удачно. Но хочется, чтобы следующие месяцы стали ещё более успешными», — приводит слова Денисова официальный сайт «Спартака».
Напомним, 19-летний Денисов провёл две игры за первую команду красно-белых в первой части нынешнего сезона, до этого он выступал в составе «Спартака-2». Также футболист был заигран за юношеские сборные России разных возрастов.
Интернет-портал Tranfsermarkt оценивает рыночную стоимость Даниила Денисова в € 400 тыс.
- 7 февраля 2022
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