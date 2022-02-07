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Маслов: очень приятно, что «Спартак» выразил мне поддержку

Маслов: очень приятно, что «Спартак» выразил мне поддержку
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Защитник Павел Маслов прокомментировал предложение «Спартака», который предоставил игроку опцию продления контракта на год. 21-летний россиянин может активировать эту опцию в любой момент.

«Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шёл консервативно, потом потребовалась операция. Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днём я всё ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это даёт позитивный настрой на то, чтобы работать дальше», — приводит слова Маслова официальный сайт «Спартака».

Напомним, на счету Маслова 39 матчей за основную команду «Спартака». Игрок перебрался в структуру красно-белых летом 2018 года. Сначала он выступал за дубль московского клуба, а с 2020 года стал привлекаться к основной команде. Павел также заигран за молодёжную сборную России, в составе которой уже провёл 7 матчей.

На данный момент Павел Маслов продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил около восьми месяцев назад.

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