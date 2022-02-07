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Агент Зюле — о переходе игрока в «Боруссию»: у него были более выгодные предложения

Агент Зюле — о переходе игрока в «Боруссию»: у него были более выгодные предложения
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Фолькер Струт, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, прокомментировал переход футболиста в дортмундскую «Боруссию».

Контракт 26-летнего немца со «шмелями» вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с мюнхенцами.

«У Никласа были и другие варианты, в том числе более выгодные в денежном плане. Но после первого контакта с «Боруссией» он довольно быстро принял решение. Я был впечатлён его решительностью», — цитирует Струта Фабрицио Романо.

Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.

«Бавария» набрала 52 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Боруссия» Д (43) — на 2-м месте.

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