Агент Зюле — о переходе игрока в «Боруссию»: у него были более выгодные предложения

Фолькер Струт, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, прокомментировал переход футболиста в дортмундскую «Боруссию».
Контракт 26-летнего немца со «шмелями» вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с мюнхенцами.
«У Никласа были и другие варианты, в том числе более выгодные в денежном плане. Но после первого контакта с «Боруссией» он довольно быстро принял решение. Я был впечатлён его решительностью», — цитирует Струта Фабрицио Романо.
Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.
«Бавария» набрала 52 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Боруссия» Д (43) — на 2-м месте.
- 7 февраля 2022
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