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Стало известно, какое прозвище дали Кокорину в «Фиорентине»

Стало известно, какое прозвище дали Кокорину в «Фиорентине»
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Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура в одном из прямых эфиров в соцсетях рассказал о прозвищах некоторых футболистов «фиалок». В частности, итальянец упомянул и прозвище российского нападающего Александра Кокорина.

«Терзич – Балканский бразилец. Настасич – Стена. Дункан – Вездесущий. Одриосолу называем Усэйном Болтом. Розати – Решётка. А Кокорин – Бомбардировщик», — приводит слова Бонавентуры La Nazione.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.

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