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Новичок ЦСКА Медина: футбол везде одинаковый. Единственная сложность — русский язык

Новичок ЦСКА Медина: футбол везде одинаковый. Единственная сложность — русский язык
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина назвал единственную сложность, с которой столкнулся в России.

«Футбол везде одинаковый. В этом нет никакой тайны. Единственное, что вызывает сложности — это русский язык. Я, конечно, говорю немного на английском, но в большинстве здесь все общаются на русском. В остальном мне всё нравится, стараюсь узнавать своих партнёров, тренеров, персонал… Стараюсь делать всё от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.

Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона 2021 года стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».

ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт с московским «Спартаком» в РПЛ в конце февраля.

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