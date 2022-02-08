Новичок ЦСКА Медина: слежу за Месси и Ди Марией, пытаюсь отражать их действия в своей игре

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, на кого равняется в мировом футболе.
«Равняюсь ли я на кого-то? Да, всегда пытаюсь смотреть и копировать стиль игроков, который похож на мой. Наблюдаю за игроками, у которых похожие игровые характеристики с моими. Мне нравятся Ди Мария, Давид Силва и Месси. Месси — лучший игрок в истории футбола. Я стараюсь следить за их выступлениями, действиями с мячом, а потом отражать это в своей игре», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.
Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона 2021 года стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».
ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт с московским «Спартаком» в РПЛ в конце февраля.
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