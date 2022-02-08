Александр Головин не поможет «Монако» в четвертьфинале Кубка Франции

«Монако» объявил состав на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Амьеном». В заявку не попал российский полузащитник Александр Головин.
Матч «Монако» — «Амьен» состоится сегодня, 8 февраля, на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
Напомним, 31 января Головин вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». Для 25-летнего россиянина это первое и единственное появление на поле в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков.
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