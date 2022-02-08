Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин не поможет «Монако» в четвертьфинале Кубка Франции

Александр Головин не поможет «Монако» в четвертьфинале Кубка Франции
Комментарии

«Монако» объявил состав на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Амьеном». В заявку не попал российский полузащитник Александр Головин.

Матч «Монако» — «Амьен» состоится сегодня, 8 февраля, на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

Напомним, 31 января Головин вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». Для 25-летнего россиянина это первое и единственное появление на поле в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков.

Новость по теме
Наставник «Монако» объяснил отсутствие Головина на тренировках команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022