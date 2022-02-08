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«Салернитана» и «Специя» сыграли вничью — 2:2. Хавбек ЦСКА Бохинен дебютировал в Серии А

«Салернитана» и «Специя» сыграли вничью — 2:2. Хавбек ЦСКА Бохинен дебютировал в Серии А
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«Салернитана» и «Специя» сыграли вничью в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Салерно на стадионе «Ареки» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче уже на 3-й минуте забил нападающий хозяев Симоне Верди. На 12-й минуте форвард «Специи» Рей Манай сравнял счёт, реализовав пенальти. Через четыре минуты Верди опять вывел «Салернитану» вперёд. Однако на 30-й минуте гости снова отыгрались с помощью 11-метрового, но теперь его забил форвард Даньеле Верде.

Отметим, что в составе «Салернитаны» дебютировал полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен, перешедший в итальянскую команду на правах аренды в конце зимнего трансферного окна. Норвежец вышел на замену на 65-й минуте.

«Салернитана» набрала 11 очков и занимает последнее место в таблице Серии А. «Специя» (26) — 15-я.

Италия - Серия А. 24-й тур
07 февраля 2022, понедельник. 22:45 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
2 : 2
Специя
Специя
1:0 Верди – 3'   1:1 Манай – 12' (пен)   2:1 Верди – 16'   2:2 Верде – 30' (пен)
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