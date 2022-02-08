«Салернитана» и «Специя» сыграли вничью — 2:2. Хавбек ЦСКА Бохинен дебютировал в Серии А

«Салернитана» и «Специя» сыграли вничью в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Салерно на стадионе «Ареки» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче уже на 3-й минуте забил нападающий хозяев Симоне Верди. На 12-й минуте форвард «Специи» Рей Манай сравнял счёт, реализовав пенальти. Через четыре минуты Верди опять вывел «Салернитану» вперёд. Однако на 30-й минуте гости снова отыгрались с помощью 11-метрового, но теперь его забил форвард Даньеле Верде.

Отметим, что в составе «Салернитаны» дебютировал полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен, перешедший в итальянскую команду на правах аренды в конце зимнего трансферного окна. Норвежец вышел на замену на 65-й минуте.

«Салернитана» набрала 11 очков и занимает последнее место в таблице Серии А. «Специя» (26) — 15-я.