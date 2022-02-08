«Вильярреал» исключил Иосифова из заявки на плей-офф Лиги чемпионов

Испанский «Вильярреал» исключил российского атакующего полузащитника Никиту Иосифова из заявки на плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022, информирует официальный сайт УЕФА.

Помимо Иосифова, «Вильярреал» также отзаявил Дани Рабу. Места упомянутых игроков в списке А заняли новички «жёлтой субмарины» — Серж Орье и Джовани Ло Чельсо.

20-летний Иосифов перешёл в «Вильярреал» из «Локомотива» летом 2021 года. По данным Transfermarkt, cумма трансфера составила € 20 тыс.

В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 15 матчах за «Вильярреал Б», в которых забил пять голов и отдал голевую передачу. В двух матчах за первую команду «жёлтой субмарины» Иосифов отличился в одном матче.

Иосифов подписал контракт с испанской командой до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.