Игрока «Вест Хэма» Зума могут привлечь к ответственности за жесткое обращение с животными

Защитника «Вест Хэм Юнайтед» Курта Зума могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, сообщается в телеграм-канале ESPN FC.

Отмечается, что в интернете появилось видео, на котором Зума бьёт ногой свою кошку.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги французский защитник сыграл в 12 матчах и забил один гол. Игрок выступает за «молотобойцев» с августа 2021 года, после того как перешёл из «Челси» за € 35 млн.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.

На данный момент «Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 37 очков. В следующем туре команда сыграет с «Уотфордом». Матч состоится 8 февраля.

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