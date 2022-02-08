«Вест Хэм» выступил с заявлением о скандальном видео, на котором Зума бьёт свою кошку

«Вест Хэм Юнайтед» выступил с заявлением после скандального видео, в котором защитник клуба Курт Зума бьёт ногой свою кошку.
«Вест Хэм Юнайтед безоговорочно осуждает действия нашего игрока Курта Зумы в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос внутри коллектива, но мы хотели бы дать понять, что мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными», — приводит заявление клуба The Sun.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии французский защитник сыграл в 12 матчах и забил один гол. Игрок выступает за «молотобойцев» с августа 2021 года, после того как перешёл из «Челси» за € 35 млн.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.
На данный момент «Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 37 очков. В следующем туре команда сыграет с «Уотфордом». Матч состоится 8 февраля.
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